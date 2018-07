Haddad não abre mão de manter a Fórmula 1 em São Paulo

SÃO PAULO - O prefeito eleito Fernando Haddad, e o atual, Gilberto Kassab, tiveram um encontro sexta à noite com Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, para começar a discutir a necessidade de Interlagos passar por importante reforma estrutural. O encontro foi rápido, cerca de meia hora, num hotel da cidade, e hoje, no autódromo, os três vão conversar de novo. Segundo uma fonte presente à reunião, "Haddad mostrou-se bastante sensível à questão".

Ecclestone condiciona a permanência da Fórmula 1 em São Paulo a mudanças relevantes em Interlagos, em especial a construção de uma nova área de box e a criação de um paddock.

A reunião foi uma iniciativa de Kassab para apresentar Haddad a Ecclestone. O prefeito eleito apenas perguntou por quanto tempo o dirigente inglês poderia garantir a Fórmula 1 em São Paulo depois de as solicitações de reforma da FOM e da FIA serem atendidas. O contrato com a Formula One Management (FOM) termina em 2014.

Haddad demonstrou interesse em dar sequência ao programa de atualizações de Interlagos e à manutenção da Formula 1 em São Paulo.

Existe um projeto quase pronto estudado com representantes da organização do GP do Brasil e Charlie Whiting, delegado de segurança da FIA. A obra prevê a construção de novos boxes e área de paddock no lado interno da Reta Oposta. Como o regulamento exige pelo menos 250 metros entre a linha de chegada e a primeira curva, por esse projeto será necessário ampliar um pouco a Reta Oposta.

E já que há a necessidade de mexer no traçado, é provável que se discuta a criação de uma seção de alta velocidade. A CBA que deveria ser um órgão atuante, defender a revisão do circuito, torná-lo mais seletivo, reduzir a importância de freio e motor no desempenho do carro e aumentar a do piloto, se omite, como historicamente quase sempre fez.