'Haja coração para domingo', diz Willian

FLORIANÓPOLIS - A decisão dos jogadores do Corinthians de não comemorarem o título do Campeonato Brasileiro antes da hora, assim que o jogo em Florianópolis terminou, foi como uma premonição. A euforia do time - e também dos torcedores - se transformou em silêncio. E em dor, quando, instantes depois, a torcida do Figueirense passou a gritar "Vasco", "Vasco", "Vasco", o que deu início ao conflito entre corintianos e a polícia no alambrado.

Tite, que se mostrava nervoso desde o início do jogo, já não estava mais em campo quando Bernardo recolocou o Vasco na briga para ser campeão.

"Queria ficar sozinho no meu canto, pensando, mas aconteceu de forma diferente", disse Tite, informado do gol do Vasco por um funcionário do Corinthians. "Me deram uma bala e depois me puxaram o tapete."

Durante o jogo, em especial no primeiro tempo, Tite estava visivelmente alterado. Reclamava com o juiz em quase todos os lances, alguns com razão, outros não, e chegou a puxar Leandro Castán para mostrar ao árbitro que o zagueiro havia sido agredido. A torcida local xingava o treinador gaúcho.

Foi um jogo de alta tensão, com jogadas ríspidas e violentas. Partida com ares de decisão e complicada, com o Figueirense apertando o Corinthians em vários momentos, acertando uma bola na trave no primeiro tempo, e perdendo um gol debaixo da trave no segundo.

E por causa de vitória suada, outra do Corinthians no campeonato, o otimismo exagerado se transformou em decepção.

O treinador, então, tentou não demonstrar abatimento. Pelo menos não publicamente. Ele disse, após a partida, que sabia do risco que havia de não ser campeão mesmo com a vitória em cima do Figueirense.

"Tínhamos noção de que dependíamos de um resultado paralelo e ele não veio. Nesta semana, teremos de trabalhar muito, tem de merecer, fazer nossa parte."

Ficou claro que ele terá mexer com o emocional do time numa tentativa de que a frustação de ontem não interfira no psicológico dos jogadores.

Sobre o Palmeiras, o técnico disse que respeita o time porque já trabalhou lá e que considera pobre alguém se motivar "ferrando" um adversário.

Os jogadores que ficaram em campo após o jogo tentaram elevar o moral da equipe, ainda o favorito ao título. "Haja coração para domingo, mas acho que dará tudo certo para a gente", disse um nem tão empolgado Willian, apesar do discurso otimista.

O motivo era claro: o objetivo era evitar que o clássico contra o Palmeiras pudesse definir o tão esperado título.

Foi isso que todos os jogadores disseram na semana passada. Ninguém queria uma final sem propósito com o maior rival. "Ainda só depende da gente", disse o zagueiro Paulo André.

Alex, que entrou no segundo tempo e deu o passe para Liedson marcar o único gol do jogo, estava mais otimista. "Vamos para cima do Palmeiras e buscar o título diante de nossa torcida no Pacaembu."