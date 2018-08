'Haka' no Morumbi: All Blacks encaram Brasil no estádio do São Paulo

A seleção brasileira masculina de rúgbi receberá os All Blacks Maori no estádio do Morumbi, no dia 10 de novembro, em uma partida inédita. Esta seleção da Nova Zelândia realiza amistosos pelo mundo utilizando somente atletas de origem Maori e é como se fosse o segundo time, abaixo apenas da seleção principal do país.

No rúgbi, a Nova Zelândia é a maior potência mundial, sendo campeã da Copa do Mundo em 1987, 2011 e 2015. Para organizar o duelo, a CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) escolheu o estádio do São Paulo, por acreditar que utilizará uma grande capacidade de público e terá um equipamento esportivo de primeira linha.

Os próprios dirigentes da Nova Zelândia visitaram o Morumbi, conheceram o gramado e os vestiários, e aprovaram o local para a realização do amistoso. O estádio tinha a concorrência de outras arenas, mas acabou sendo o escolhido. A partir de segunda-feira os ingressos estarão à venda, nesta primeira semana apenas para clientes do Bradesco, parceiro da CBRu, com 30% de desconto, e a partir do dia 27 para o público geral.

“É um grande orgulho e desafio receber os All Blacks Maoris. Estamos trazendo uma das seleções mais conhecidas entre todos os esportes no mundo, para oferecer um jogo de alto nível para todos os brasileiros desfrutarem. Esperamos que seja um jogo que inspire as atuais e futuras gerações de jogadores, e que nos ajude a disseminar o esporte no Brasil”, explica Agustín Danza, CEO da CBRu.

Para além do evento esportivo em si, a CBRu pretende usar o amistoso para popularizar ainda mais a modalidade e deve contar com a ajuda de alguns de seus patrocinadores para viabilizar o espetáculo. Desde que foi anunciado que haveria esse confronto, houve uma grande procura dos torcedores por informações sobre ingressos.

A partida contra uma potência mundial do rúgbi também será um bom teste para a seleção brasileira, que vem tendo bons resultados internacionais nos últimos anos e em 2018 ganhou o Campeonato Sul-Americano, superando inclusive a Argentina, que atuou com sua equipe reserva, mas no papel é considerada muito forte.

Os ingressos para Brasil e All Blacks Maori serão vendidos no site www.allblacksmaorinobra sil .com.br e custarão R$ 40 (arquibancada), R$ 60 (cadeira térrea) e R$ 80 (cadeira superior).