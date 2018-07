Halep aplica 'bicicleta' sobre letã e fatura título em Bucareste

A romena Simona Halep confirmou o favoritismo e faturou neste domingo o título do Torneio de Bucareste. Mesmo com o melhor ranking da competição e com a torcida da casa a seu favor, ninguém poderia esperar a facilidade encontrada por ela na decisão diante da letã Anastasija Sevastova, derrotada por 2 sets a 0 e sem ganhar sequer um game: duplo 6/0.

Se há apenas dois dias Halep anunciou que não virá á Olimpíada do Rio por medo do vírus zika, neste domingo a número 5 do ranking da WTA faturou seu segundo título no ano, após ter levantado o troféu em Madri. Foi também a segunda vez que ela conquistou um título em casa, já que também faturou o Torneio de Bucareste em 2014.

Neste domingo, o domínio de Halep foi traduzido nos números. Foram seis quebras de serviço para a romena, que venceu o expressivo número de 52 dos 73 pontos disputados. Pior para Sevastova, número 66 do mundo, que até teve duas oportunidades de vencer no saque da adversária, mas as desperdiçou.

O resultado deste domingo também surpreendeu pelo retrospecto entre as tenistas, uma vez que Halep havia sido derrotada em três dos quatro confrontos entre elas até então. Mas a vitória em casa a levou a 13 títulos de simples conquistados na carreira.

GSTAAD - Se em Bucareste Halep confirmou o favoritismo, no Torneio de Gstaad, na Suíça, a zebra deu as caras neste domingo. Na decisão, a dona da casa Viktorija Golubic contou com o apoio da torcida para buscar a virada e vencer a cabeça de chave número 3 da competição, a holandesa Kiki Bertens, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Em 2h01min de partida, Golubic fechou o confronto para faturar seu primeiro título no circuito da WTA na carreira. A suíça foi precisa para superar a holandesa e confirmou todas as sete oportunidades de quebra que teve. Pior pra Bertens, número 26 do ranking, que perdeu a chance de chegar a seu terceiro troféu de simples.