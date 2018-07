Halterofilista mexicana morre 13 anos após ouro olímpico

Até hoje somente duas mulheres mexicanas subiram ao lugar mais alto do pódio em uma Olimpíada. Além de Jiménez, a outra medalhista de ouro do país é María Espinoza, que venceu no tae kwon do em Pequim/2008.

O Comitê Olímpico Mexicano divulgou comunicado nesta sexta, logo após a confirmação da morte de Jiménez, afirmando estar de luto. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, se expressou pelo Twitter: "Lamento o falecimento da atleta mexicana e medalhista olímpica Soraya Jiménez. Minhas condolências para a família", escreveu.

Esta é a segunda morte de um mexicano medalhista em Sydney em apenas dois meses. Em janeiro, já havia falecido o marchador Noé Hernández, depois de ter sido atingido por um tiro. Jiménez esteve presente no enterro do atleta.