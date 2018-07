Hamilton está mordido

Na semana que vem, quando a Copa entrar nas Quartas de Final, a Fórmula-1 estará em Silverstone, que é a casa de quase todas as equipes, exceto Ferrari e Sauber, e de todos os pilotos, sem exceção. Silverstone recebe corridas o ano todo, e não há piloto, seja qual for a nacionalidade, que não tenha esta pista como a principal referência durante o longo período de aprendizado para se alcançar a F-1. Desde a criação, em 1950, até o fim dos anos 70, foi um autódromo muito simples, cercado por estradas de pista única, que tornavam muito difícil o acesso. Depois de passar por três grandes reformas, Silverstone se tornou um dos mais completos autódromos do mundo. Agora cercado por novas e amplas rodovias. Há semelhanças entre Silverstone e Spielberg, a pista onde a Williams se deu tão bem na semana passada. Houve uma época, na metade dos anos 80, em que as duas disputavam entre si a maior velocidade média da pole position. Keke Rosberg, pai de Nico, alcançou 259,005 km/h em 1985, na pista austríaca. Em Silverstone, a pole de Nelson Piquet em 1987 teve média de 256,315 km/h. Nos dois casos, o carro era da Williams, na época, uma grande vencedora.

Os tempos são outros, mas, por uma feliz coincidência, a Williams de hoje vem se mostrando muito forte nesse tipo de pista. Os primeiros sinais desta evolução apareceram já no Canadá. Duas semanas depois, largar com os dois carros na primeira fila e chegar em 3º e 4º na Áustria, atrás apenas das Mercedes, deixaram claro que em pistas com retas longas a Williams já pode ser vista, neste momento, como a segunda força da F-1. Não sei o quanto vai durar, mas é uma promessa para as duas próximas corridas em circuitos com esta característica, na Inglaterra e Alemanha. A pole position de Massa foi uma grande conquista e ele poderia ter chegado ao pódio (perdeu a posição para Bottas no pit stop). Mas o ritmo de corrida da Mercedes ainda é imbatível.

Mesmo mandando no campeonato com folga, o ambiente na Mercedes não é o mesmo do começo do campeonato. A razão é muito simples: as duas quebras que aconteceram até agora foram sempre no carro de Hamilton. O resultado disso é que o inglês, tido como um grande favorito do ano, mesmo somando mais vitórias do que o companheiro Rosberg, está 29 pontos atrás. Depois da primeira quebra, logo na estreia, Hamilton precisou vencer quatro seguidas para tomar a liderança de Nico. Mas, desde então, não venceu mais nenhuma, e ainda teve de engolir uma nova quebra, que o afastou tanto da liderança. É este o panorama que aguarda Lewis Hamilton em Silverstone. Diante de sua torcida, e sentindo-se na obrigação e necessidade de buscar uma vitória que ele não consegue desde 2008.