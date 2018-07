Hamilton: ''Foi uma das minhas maiores vitórias''

ENVIADO ESPECIAL, NURBURGRING

A vitória de Lewis Hamilton, da McLaren, e a segunda colocação de Fernando Alonso, da Ferrari, ontem, no GP da Alemanha, assustaram a Red Bull. Mark Webber completou o pódio e Sebastian Vettel, companheiro de Red Bull, terminou em quarto. Foi a primeira derrota real da equipe na temporada. "Tirei tudo do carro. E o máximo possível foi o terceiro lugar. Lewis e Fernando eram mais rápidos que eu", afirmou Webber. A esperada chuva não caiu. Mas fazia frio: 12 graus.

A segunda metade do campeonato começa já no fim de semana, com o GP da Hungria, 11.º do calendário. E diante do avanço inegável de McLaren e Ferrari, a perspectiva é de que na maior parte das provas, daqui para a frente, as duas escuderias lutem com a Red Bull pelas vitórias, como ontem. "Nosso carro estava muito veloz. É uma grande surpresa. Nunca esperava esse desempenho", afirmou Hamilton, autor de corrida espetacular no circuito de Nurburgring. "Foi uma das minhas maiores vitórias", disse. Tem 16.

Alonso definiu como "perfeita" a fase da Ferrari: "Segundo lugar em Valência, pista de rua e calor, primeiro em Silverstone, traçado veloz e parte da prova no molhado, e segundo ontem, sob frio intenso, numa pista de média velocidade". Mas ainda vê pequena vantagem de Vettel e Webber. "Precisamos avançar um degrau a mais para brigar com eles na classificação e esquentar os pneus mais rápido na corrida."

Prudência. Nas outras etapas em que não deu Vettel ou Webber este ano, China (ganhou Hamilton), Canadá (Jenson Button, McLaren) e Grã-Bretanha (Alonso), a chuva ou problemas nos pit stops interferiram na derrota da Red Bull. "Hoje nenhum fator interveio. Vencemos na pista", comentou Hamilton. Mas, como Alonso, o inglês foi prudente. "Apesar de ganhar, ficou claro como nossos pneus acabavam antes dos de Alonso e Webber e sob baixa temperatura", lembrou. "É provável que soframos mais no calor, como em Budapeste, no próximo domingo. Mas avançamos, não há dúvida."

Hamilton, Alonso e Webber disputaram a primeira colocação a maior parte das 60 voltas, sempre próximos. Os duelos foram, por vezes, empolgantes, como na 11.ª volta, quando Webber assumiu a liderança ao passar Hamilton na chicane e na reta dos boxes, a seguir, Hamilton deu o troco. Na 32.ª volta, Alonso conseguiu sair dos boxes, depois do segundo pit stop, imediatamente na frente de Hamilton, e assumir a liderança. Mas o talento do piloto da McLaren e as dificuldades de Alonso para aquecer os pneus o levaram a ultrapassar o espanhol na curva 2.

O líder do Mundial e atual campeão do mundo, Vettel, não acompanhou o ritmo dos três em nenhum instante. "Tive problemas com os freios traseiros durante grande número de voltas", explicou, sem esconder a decepção diante da sua torcida.

O público foi espetacular, apesar do vento forte e do frio. A vantagem de Vettel na classificação do campeonato, contudo, é imensa. Perdeu apenas três pontos para o segundo colocado do Mundial, Webber. Soma, agora, 216 pontos diante de 139 do companheiro, 134 de Hamilton e 130 de Alonso.

Duelo particular. Vettel permaneceu atrás de Felipe Massa quase a corrida toda, desde o brasileiro ultrapassá-lo na volta 16. Como os três primeiros, Massa e Vettel duelavam pelo quarto lugar, mas cerca de 30 segundos atrás. Massa comentou: "Eu larguei bem, mas na primeira curva fui obrigado a tirar o pé para não bater em Vettel; Nico Rosberg me passou". Isso comprometeu sua prova. "Eu era mais rápido, mas o Rosberg tinha a melhor velocidade de reta. Perdi um tempão. Só o ultrapassei (11.ª volta) porque ele errou na curva 1."

Todo o esforço de Massa para manter-se em quarto acabou perdido na penúltima volta, quando os dois fizeram o terceiro e último pit stop. O regulamento exige a troca de tipo de pneus durante a corrida. Como usaram, como a maioria, os do tipo macio até então, ambos entraram nos boxes para substituí-los pelos médios para a última volta. O grupo de mecânicos da Red Bull foi mais veloz e Massa saiu dos boxes atrás de Vettel, em quinto.

O piloto da Ferrari não estava abatido com o ocorrido: "A equipe, o piloto, todos podem errar. O importante foi a confirmação de nosso carro ser mesmo muito competitivo".