Hammam renuncia a cargos e ainda é banido Mohamed Bin Hammam, ex-candidato à presidência da Fifa em 2010 envolvido em suspeitas de corrupção, renunciou a todos os seus cargos no futebol e foi banido do esporte, anunciou a Fifa. O catariano de 63 anos, ex-presidente da Confederação Asiática de Futebol (CAF), havia sido banido por causa de um suposto caso de suborno. A punição foi suspensa em julho pela Corte de Arbitragem do Esporte, mas a Fifa repetiu a dose ontem, por causa de "conflitos de interesse" na época em que dirigia a CAF e era membro do Comitê Executivo da Fifa, entre 2008 e 2011.