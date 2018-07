Handebol brasileiro venceu último amistoso na Europa A seleção brasileira de handebol encerrou com vitória o seu giro de amistosos pela Europa neste mês de abril. Nesta quarta-feira, a equipe enfrentou o time B do Balomano Barcelona, um dos mais tradicionais do continente, e venceu pelo placar de 32 a 23. Este foi o terceiro resultado positivo em quatro partidas da equipe comandada por Jordi Ribera.