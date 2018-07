Handebol define lista para o Mundial e mantém base de 2013

Referência da seleção brasileira masculina de handebol nos últimos anos, o goleiro Maik é um dos quatro últimos cortados pelo técnico Jordi Ribera, que divulgou nesta terça-feira a lista final de convocados para o Mundial de Doha (Catar), que começa em 15 de janeiro. Aos 34 anos, Maik é irmão do também goleiro Marcão, de quem herdou a titularidade da seleção brasileira.

O corte do veterano, bicampeão nacional com o Taubaté no início do mês, foi a única surpresa na lista final do espanhol Jordi Ribera. O treinador manteve a base que obteve o 13.º lugar no Mundial de 2013, melhor resultado do Brasil em campeonatos masculinos. Dos 17 convocados, apenas cinco não estiveram na Espanha.

"Chegamos a um ponto em que os atletas têm um nível bem alto e que já entraram na filosofia de trabalho que adotamos para a seleção. Então, é sempre difícil essa escolha, que acaba sendo definida por pequenos detalhes", argumentou Jordi Ribera, que cortou também o pivô Rogério Moraes e os pontas Carlos Castillo e Cleryston Novais.

As novidades em relação ao grupo do Mundial de 2013 são o goleiro César, o pivô Vinícius, o armador Gustavo e os pontas Cléber e Lucas Cândido. São cinco jogadores do Taubaté (incluindo Gustavo, Cléber e Lucas) e dois do Pinheiros. Oito atletas vêm da Espanha e um da França.

Nesta terça-feira a seleção brasileira fez o último treino do ano em Santo André (SP). No domingo, o grupo se reapresenta para mais três dias de treinos antes da viagem para Doha. Antes, o Brasil vai parar no Egito, onde disputará torneio amistoso. No Mundial, a seleção está no grupo A, que conta também com o Qatar, Espanha, Eslovênia, Bielorrússia e Chile.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

Goleiros - César Augusto Oliveira de Almeida (Guadalajara-ESP) e Luís Ricardo Miles do Nascimento (TCC/Unitau/Fecomerciários/Taubaté-SP).

Pivôs - Alexandro Pozzer (Guadalajara) e Vinícius Santos Teixeira (Pinheiros).

Armadores - Arthur Patrianova (Villa de Aranda-ESP), Fernando José Pacheco Filho (Pinheiros), Guilherme Valadão(Granollers-ESP), Gustavo Nakamura Cardoso (Taubaté), José Guilherme de Toledo (Granollers) e Thiagus Petrus (Nathurhouse La Rioja-ESP).

Pontas - Cléber Antônio de Andrade (Taubaté), Fábio Rocha Chiuffa (Guadalajara), Felipe Borges Dutra Ribeiro (Montpellier Agglomeratión-FRA) e Lucas Cândido (Taubaté).

Centrais - Diogo Kent Hubner (Taubaté), Henrique Selicani Teixeira (Taubaté) e João Pedro Francisco da Silva (Real Ademar León-ESP).