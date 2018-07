Handebol do Brasil encara Croácia na estreia em Londres

Na sequência da fase preliminar, as brasileiras vão enfrentar Montenegro, no dia 30, e Grã-Bretanha, em 1º de agosto. Dois dias depois, será a vez de enfrentar a Rússia, atual vice-campeã olímpica. No dia 5, o Brasil encerrará sua participação nesta fase em duelo contra a Angola, pelo Grupo A.

O Grupo B contará com Noruega, Espanha, Dinamarca, França, Suécia e Coreia do Sul. Atual campeã mundial e medalhista de ouro nos Jogos de Pequim, a equipe norueguesa reeditará a final do Mundial de 2011 contra a França logo na primeira rodada, no dia 28.

As quatro primeiras colocadas de cada grupo avançam para as quartas de final do torneio. A decisão e a disputa da medalha de bronze serão realizadas no dia 11 de agosto.

A seleção brasileira feminina entrará na disputa em Londres embalada pelo título pan-americano, conquistado em Guadalajara, em 2011, e pelo quinto lugar no Mundial do ano passado.