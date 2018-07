Handebol inaugura CT de R$ 14,5 milhões em São Bernardo do Campo O handebol brasileiro abriu as portas da sua nova casa nesta terça-feira. O Centro Nacional de Desenvolvimento do Handebol fica em São Bernardo do Campo (SP), no ABC Paulista, e custou R$ 14,5 milhões. As obras foram pagas pelo Ministério do Esporte e pela prefeitura municipal.