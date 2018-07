Handebol masculino conhece rivais do Pan no Uruguai

MONTEVIDÉU - A seleção brasileira masculina de handebol conheceu neste sábado os seus adversários no Pan-Americano da categoria, que será disputado de 22 a 29 de junho, na cidade de Canelones, no Uruguai. O Brasil, um dos cabeças de chave, irá integrar o Grupo A, juntamente com os donos da casa, Estados Unidos, Venezuela e Guatemala. Na chave B estão Argentina, Chile, Groenlândia e México.

A competição classifica os três primeiros colocados para o Mundial do Catar, que será em janeiro de 2015. Na edição passada, em 2012, o Brasil foi vice-campeão. A Argentina, grande rival do continente, conquistou o título em casa.

O técnico da seleção brasileira, o espanhol Jordi Ribera, aprovou a inclusão do Brasil no Grupo A. "Caímos no grupo com cinco equipes. Isso significa que teremos um jogo a mais. São adversários que conhecemos bastante. Com o Uruguai e Venezuela jogamos recentemente, durante os Jogos Sul-Americanos no Chile. Além disso, tanto Estados Unidos quanto o Uruguai vamos enfrentar em amistosos antes da competição. De qualquer forma, os primeiros jogos irão servir para que a equipe vá se aquecendo e melhorando ao longo do campeonato", analisou.

Em junho, antes de embarcar para o Pan-Americano, a seleção brasileira fará uma fase de preparação em Joinville (SC), que inclui dois jogos amistosos - um contra o Uruguai e outro contra Estados Unidos.