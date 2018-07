Handebol quer usar torneio no ABC como teste para o mundial

A seleção brasileira masculina de handebol disputa, a partir desta quinta-feira, no ABC Paulista, um quadrangular amistoso contra equipes africanas e a arquirrival Argentina. A estreia no Torneio Quatro Nações, no ginásio poliesportivo Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo (SP) será contra a Argélia, às 21h desta quinta.

O grupo de 18 jogadores, sendo 11 deles atletas que atuam no handebol europeu, quer aproveitar a oportunidade para elevar o nível da seleção brasileira para o Mundial do Catar, em janeiro do ano que vem.

"Nosso principal objetivo nesse torneio é a evolução. Temos um Mundial em vista em janeiro e queremos subir degrau por degrau para conseguir chegar lá", disse o ponta Fábio Chiuffa, do Guadalajara, da Espanha.

Além da preparação para o Mundial, a seleção também está interessada na revanche contra a argentina, atual tetra campeã pan-americana (três Campeonatos e um Jogos Pan-Americanos). "Será legal jogar na quinta, na sexta (diante do Egito), mas claro que tem um gostinho a mais contra a Argentina, porque na última vez que nos enfrentamos, no Pan-Americano, sofremos uma derrota", admite o armador Guilherme Valadão. O jogo contra a Argentina é sábado, às 19h.