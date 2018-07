Handebol terá apoio de banco por medalhas em 2016

O handebol foi uma das 21 modalidades contempladas pelo plano, por ser considerada umas das que possuem chances reais de pódio nos Jogos do Rio, em 2016. O investimento anual será de R$ 4,4 milhões do Banco do Brasil, somados aos R$ 5 milhões dos Correios, verba que será utilizada para a preparação das seleções adultas tanto no masculino quanto no feminino.

"Finalmente, podemos celebrar essa parceria com os Correios e o Banco do Brasil, que estão proporcionando isso a nossos jogadores. O Ministro nos disse em Londres que iria nos ajudar. Em nome da família do handebol, que é praticado no país todo, com base na escola, só temos a agradecer. Vamos conquistar essa medalha com esse apoio que estamos tendo dessas duas empresas", prometeu Manoel Luiz Oliveira, presidente da CBHb.

"Para nós, é uma alegria imensa estar aqui materializando esse grande avanço no esporte brasileiro. Essa nova parceria com o handebol, mostra que nós trilhamos o caminho do sucesso. Desde que apoiamos o esporte brasileiro, conquistamos 22 medalhas olímpicas. Isso mostra que o incentivo, o apoio e o patrocínio têm um papel muito importante", frisou Paulo Ricci, vice-presidente do Banco do Brasil.