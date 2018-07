Handebol usa treinos em Blumenau para definir cortes

Um dos mais experientes do grupo, com 12 anos de seleção, o goleiro Maik sabe que essa é uma fase tensa. "Claro que esse momento gera, sim, uma expectativa grande por parte de todos, principalmente dos mais jovens. O que eu aconselho é que todos continuem fazendo o trabalho da melhor forma possível e que tentem lidar bem com essa tensão, pois acredito que a preocupação excessiva pode prejudicar nos treinamentos", comentou.

"Na minha opinião, é bom treinar com mais jogadores, pois a concorrência faz o nível do trabalho subir ainda mais. Em uma etapa como essa, todos precisam mostrar que estão no melhor momento, já que temos dois ou três jogadores disputando uma posição. Acho que teremos treinos muito bons e isso é fundamental na preparação para o Mundial", avaliou o ponta Renato Tupan.

Depois dos treinos em Blumenau, a seleção brasileira fará amistosos na Argentina entre os dias 26 e 30 de dezembro. Depois, embarca em 3 de janeiro para a Noruega, onde realiza outro jogo preparatório. E, antes de viajar para a Suécia, ainda passa pela Dinamarca para disputar um torneio. No Mundial, o Brasil estará no Grupo B, ao lado de Islândia, Noruega, Áustria, Hungria e Japão.