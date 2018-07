Handebol vence Tunísia, mas Duda sai machucada

A seleção brasileira feminina de handebol estreou vencendo no Torneio Internacional da Espanha, em Málaga. Nesta sexta-feira, o Brasil não teve muito trabalho para vencer a Tunísia, por 35 a 23, no primeiro dos três jogos que a equipe campeã mundial vai fazer na competição.

Ainda no primeiro tempo, porém, a ala Duda caiu depois de fazer um gol e, aparentemente, sofreu uma lesão no ligamento do joelho. Ela saiu de quadra carregada e chorando copiosamente, seguindo direto para um hospital de Málaga. A jogadora deverá ser submetida a exames nas próximas horas para saber a gravidade da lesão.

Sobre o jogo, o técnico Morten Soubak disse ter ficado feliz com o desempenho da seleção. "Estamos satisfeitos com o resultado, principalmente no primeiro tempo, onde conseguimos defender concentrados nas ações mais fortes da Tunísia. É uma equipe muito forte, diferente da que enfrentamos no Brasil", comentou Morten, fazendo referência aos amistosos disputados em Joinville (SC), em junho.

BOLETIM

Em boletim médico divulgado no início da noite, a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) informou que há uma grande possibilidade da fratura ter comprometido o ligamento cruzado anterior, necessitando de cirurgia. Exames de ressonância magnética ainda serão feitos.