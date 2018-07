Hannover supera o Hamburgo e assume liderança do Campeonato Alemão

O Hannover manteve nesta sexta-feira o seu impressionante início de temporada no Campeonato Alemão. Jogando contra o Hamburgo, em casa, a equipe aproveitou o apoio de sua torcida para vencer por 2 a 0, em jogo válido pela quarta rodada da competição.

A equipe, assim, se manteve invicta no Alemão, subiu para dez pontos e assumiu a liderança provisória, com três pontos na frente de Borussia Dortmund e Hoffenheim, que ainda jogam no domingo e podem ultrapassá-lo se vencerem. Já o Hamburgo permanece com seis pontos e está em sétimo.

Embalado pelo bom início de temporada, o Hannover foi melhor e teve as melhores chances do primeiro tempo, mas pecou nas finalizações e o duelo foi para o intervalo ainda empatado por 0 a 0.

Mas a pressão do time mandante, enfim, surtiu efeito aos cinco minutos da etapa final, quando o meia Martin Harnik fez de cabeça. E, já aos 37, o atacante togolês Ihlas Bebou marcou o segundo e garantiu o triunfo do surpreendente Hannover.

A equipe tenta manter o bom desempenho contra o Freiburg, fora de casa, na quarta-feira, mesmo dia em que o Hamburgo recebe o Borussia Dortmund.