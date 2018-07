Haye mantém título e mira irmãos Klitschko O britânico peso pesado David Haye manteve o cinturão mundial da Associação Mundial de Boxe, ontem, em Manchester, Inglaterra, ao nocautear o compatriota Audley Harrison no terceiro assalto. Com o resultado, Haye, que é empresariado pelo lendário Oscar De La Hoya, planeja enfrentar os irmãos Vitali e Wladimir Klitschko em 2011 pela unificação do principal cinturão do boxe.