Heat supera Magic e fatura a 27ª vitória seguida na NBA

O ala Dwyane Wade desfalcou o Heat pelo segundo jogo consecutivo por causa dos dores no joelho direito. Mesmo assim, a equipe assegurou o terceiro triunfo em três jogos disputados com o Magic nesta temporada e permanece com a melhor campanha da NBA e na liderança da Conferência Leste, com 56 vitórias e 14 derrotas.

O Magic não contou com Arron Afflalo, Hidayet Turkoglu e Nikola Vucevic. Jameer Nelson marcou 27 pontos e deu 12 assistências, enquanto Tobias Harris fez 20 pontos. A equipe ocupa a vice-lanterna da Conferência Leste, com 18 vitórias e 53 derrotas.

Também pela rodada de segunda da NBA, o Los Angeles Lakers perdeu, fora de casa, para o Golden State Warriors por 109 a 103, apesar da boa atuação de Kobe Bryant, cestinha da partida, com 36 pontos. O resultado foi ainda pior porque o Utah Jazz venceu, em casa, o Philadelphia 76ers por 107 a 91.

O Lakers ainda ocupa a oitava colocação da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 35 derrotas, mas agora está mais ameaçado pelo Jazz, que está em nono lugar, com 35 triunfos e 36 derrotas. O Warriors, algoz do Lakers, ocupa a sexta colocação, com 41 vitórias e 31 derrotas.

O Warriors praticamente definiu a sua vitória no primeiro tempo, vencido por 63 a 40. Stephen Curry era dúvida para o jogo, mas se destacou, com 25 pontos e 10 assistências. David Lee fez 23 pontos e obteve 13 rebotes, enquanto Klay Thompson anotou 22. Steve Nash marcou 21 pontos pelo Lakers e Dwight Howard somou 15 rebotes e 11 pontos.

A série de 15 vitórias do Denver Nuggets foi encerrada na noite de segunda, quando a equipe perdeu para o New Orleans Hornets, fora de casa, por 110 a 86. Ryan Anderson fez 23 pontos e Brian Roberts somou 18 assistências e 13 pontos para o Hornets, que não contou com Greivis Vásquez e Eric Gordon, mas mesmo assim conquistou o terceiro triunfo consecutivo e está apenas em antepenúltimo lugar na Conferência Oeste. Quarto no Oeste, o Nuggets atuou pelo terceiro jogo seguido sem Ty Lawson e teve Danilo Gallinari como cestinha da partida com 24 pontos.

Sem o brasileiro Nenê, com dores no joelho direito, o Washington Wizards venceu o Memphis Grizzlies por 107 a 94, em casa, na noite de segunda. John Wall liderou a equipe, com 47 pontos e oito assistências. Emeka Okafor somou 21 pontos e nove rebotes pelo Wizards, que ganhou a sexta partida consecutiva como mandante e ocupa a 11ª colocação na Conferência Leste. Mike Conley fez 23 pontos para o Grizzlies, que sofreu com o desfalque de Marc Gasol, com um problema no abdome. A equipe está em quinto lugar na Conferência Oeste.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards 107 x 94 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 94 x 108 Miami Heat

Indiana Pacers 100 x 94 Atlanta Hawks

New Orleans Hornets 110 x 86 Denver Nuggets

Utah Jazz 107 x 91 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 109 x 103 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Boston Celtics x New York Knicks

Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers