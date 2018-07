'Hebe', filha de Hakeem Olajuwon, agita Ourinhos

O nome dela é Alon Abisola Arisicate Olajuwon, um nome da Nigéria, terra de seu pai, Hakeem Olajuwon, um dos melhores pivôs que a NBA já viu. A fim de tornar mais fácil a tarefa de quem a chama, a jogadora pede para ser chamada de Abi. Mas as colegas de Ourinhos ainda acharam meio incômodo pronunciar "eibi". Assim, o novo reforço estrangeiro da tradicional equipe, dona de cinco títulos nacionais, atende por Hebe em Ourinhos.

Takashi Masuda, ex-médico e assistente técnico da seleção brasileira juvenil de beisebol, hoje presidente do Ourinhos Basquete, explica com toda a simplicidade, um traço tão evidente do caráter ourinhense, como a filha de um mito foi parar lá, na divisa entre São Paulo e Paraná, numa cidade cortada por três rios, Paranapanema, Pardo e Turvo. "Estamos apanhando muito das pivôs dos outros times. Então resolvemos nos reforçar nessa posição. O agente dela ligou pra nós e eu vi o currículo do pai dela. Então pensei: se o pai foi cobra, acho que ela tem pedigree, né?"

"Hebe" não pode ser chamada exatamente de uma "gracinha". Tem 1,93 metro e é robusta. Deve assustar um pouco as adversárias que se acotovelam com ela nos garrafões. Mas não causou grande impacto na WNBA. Escolhida (draftada) em 28.º lugar em 2010, pelo Chicago Sky, acabou dispensada. Jogou seis partidas, atuando por cinco minutos, em média. Anotou um ponto por jogo. Depois foi para o Tulsa Shock, no estado de Oklahoma. Fez amizade com o astro Kevin Durant, mas a equipe foi mal. Demitiram o técnico, remontaram o elenco.

Abi resolveu cruzar fronteiras. Aos 24 anos, já tem no currículo passagens curtas pelo CSM Satu Mare, da Romênia, pelo Hapoel Rishon, de Israel, e pelo Castors Braine, da Bélgica. "Gosto de viajar pelo mundo", diz ela.

A jogadora manifestou certa preocupação com a segurança. Mas Ourinhos não é São Paulo ou o Rio. O jornal Tribuna Ourinhense parece preocupado. "Faltando dois meses para acabar o ano, número de homicídios já é igual ao de 2011", mancheta. Esse número é de dez mortes.

Há pouco mais de uma semana na cidade, Abi já não está muito interessada em arroz com feijão. Com a ajuda de um cardápio com fotos, pede um sushi no shopping da cidade - na verdade, uma galeria de dois andares. Depois, o assessor de imprensa da prefeitura pede para que a equipe de reportagem do Estado simule fazer uma pergunta. O repórter pega o bloco de anotações, a jogadora deixa o cardápio de lado. Clique. A foto deverá ser publicada no site. Hebe já faz um baita sucesso.

Nos EUA não fez muito, é fato. "Nem Michael Jordan foi sempre uma unanimidade. Todo mundo tem suas quedas. Meu pai disse para eu considerar bem - não são todas as universitárias que chegam à WNBA. Eu cheguei".

Edson Ferreto, o técnico de Ourinhos, vai na mesma linha. Uma jogadora com passagem - mesmo que inexpressiva - pela WNBA pode fazer diferença na modesta liga brasileira. Ademais, sua companheira de garrafão será Damiris, da seleção. O presidente Masuda está confiante - Ourinhos não vai mais apanhar no garrafão.

Mas o grande impacto será a chegada do grande Olajuwon. Ele promete visitar Ourinhos. "Ele vem, só não sei dizer quando. Terá que ser num momento tranquilo do campeonato. Não quero causar distração para as minhas colegas. Nosso foco está na quadra", diz Abi.

No dia 25, ainda pelo Campeonato Paulista, Abi deverá estrear, contra a poderosa equipe de Americana. Ourinhos está com o orgulho ferido. Desde 2008 não fatura o título nacional. O momento agora é de orgulho. Abi e Damiris chamam a atenção. O pequeno ginásio Monstrinho - cabem duas mil pessoas - vai ficar de fato pequeno para tantos torcedores. É o que se espera.