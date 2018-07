Hegemonia mantida: Vettel na pole

Sebastian Vettel manteve a hegemonia da Red Bull nas sessões de classificação, neste ano, ao estabelecer, ontem no circuito Hungaroring, a pole position do GP da Hungria, 11.ª da equipe em 11 etapas. Mas pela primeira vez houve luta. Lewis Hamilton, da McLaren, perdeu a pole por ter errado na curva 5, na sua última tentativa, enquanto Vettel completou uma volta perfeita. Resultado: o alemão foi 163 milésimos mais rápido que o combativo inglês e obteve a oitava pole no campeonato, 23.ª na carreira.

Mas o ritmo da McLaren, com Hamilton, em segundo, e Jenson Button, terceiro, a 209 de Vettel, sugere que hoje, a exemplo do GP da Alemanha, há uma semana, não será fácil para Vettel ganhar pela sétima vez no ano e ampliar a já significativa vantagem no Mundial.

Os pilotos da Ferrari lembraram, ontem, que apesar de não terem apresentado na definição do grid a mesma velocidade de Red Bull e McLaren, a situação é boa. "Em condição de corrida estamos muito fortes", garantiu Felipe Massa, quarto, pela primeira vez na temporada na frente de Alonso, quinto. Mark Webber, Red Bull, sexto, completou o grupo de onde provavelmente deverá sair o vencedor, hoje.

Massa comentou ter finalmente superado o companheiro por 15 milésimos de segundo. "Espero repetir esse resultado mais vezes. Tem sido a minha maior dificuldade e que acaba por comprometer minhas corridas." Agora o placar entre ambos está 10 a 1.

"Os pneus terão um papel determinante na prova amanhã", comentou Vettel. Os dez primeiros vão começar com os super macios. "Quantas voltas eles irão aguentar é uma das questões que podem definir o vencedor", analisa Massa. A expectativa é que, com a temperatura se elevando, hoje, o primeiro pit stop ocorra ao redor da 12.ª volta. A prova no circuito de 4.381 metros terá 70 voltas.

"Penso que teremos três ou quarto pit stops", diz Alonso, descontente com o grid, mas confiante na corrida. "Se largar como nas últimas vezes, posso liderar a prova, temos velocidade."

Na visão de Webber, o desenvolvimento do GP de hoje será semelhante ao disputado domingo. "Nós, McLaren e Ferrari na luta, mas a diferença aqui é que em vez de apenas Lewis, Fernando e eu, Sebastian, Jenson e Felipe vão estar no grupo.

Rubens Barrichello, da Williams, apenas confirmou o que ele havia adiantado, ao marcar o 15.º tempo. "A Williams precisa de mudanças radicais para crescer, o que só será possível no carro do ano que vem."

Reduziu bastante a possibilidade de chuva, hoje, ao longo da prova. A largada será às 9 horas, de Brasília (com TV Globo), e o público é um dos piores da história do GP da Hungria. Na sua primeira edição, em 1986, em pleno regime comunista, 200 mil pessoas, da Hungria e de nações próximas assistiram à corrida.

Ao não sair para a pista na última sessão, o mexicano Sergio Perez, da Sauber, economizou dois jogos de pneus super macios. Desde já é possível se saber que sua estratégia será realizar uma parada a menos dos adversários, possível graças a sua delicadeza de condução, que já lhe deram um nono lugar em Barcelona e um sétimo em Silverstone.