Helinho passa bem após sofrer acidente na Stock Car

RIBEIRÃO PRETO - Hélio Castroneves passa bem após sofrer um acidente durante os treinos da etapa de Ribeirão Preto da Stock Car, nesta sexta-feira. O piloto, convidado da categoria para a corrida do fim de semana, atingiu o muro de proteção do circuito em alta velocidade em razão de uma falha no freio do seu carro.

O choque assustou os socorristas, mas Castroneves saiu andando do carro. Por precaução, foi encaminhado ao hospital depois do acidente. Em seguida, avisou pelo Twitter que realizou exames e "está bem", segundo informação de sua assessoria publicada em sua conta na rede social.

O piloto, que disputa e lidera a Fórmula Indy, virou dúvida para a corrida deste domingo. Sua participação só deve ser confirmada neste sábado antes dos dois treinos livres e da sessão classificatória que definirá a largada da prova.

O primeiro treino livre foi disputado nesta sexta, na sessão em que Castroneves se acidentou. Ricardo Maurício foi o mais rápido, com o tempo de 1min09s151. Allam Khodair foi o segundo, com 1min09s265, e Max Wilson, o terceiro, com 1min09s321.

Líder do campeonato, Maurício se mostrou satisfeito com o desempenho do seu carro. "A pista é um pouco mais lenta que a do ano passado, mas o carro começou respondendo muito bem. Sei que ainda é muito cedo, amanhã [sábado] temos mais treinos e o classificatório, mas claro que ficamos felizes com o resultado de hoje", comentou o piloto.