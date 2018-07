Henrique Avancini conquista resultado histórico para o Brasil no Mountain Bike

O ciclista Henrique Avancini conquistou neste domingo o quarto lugar na 4.ª etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country, realizada em Val di Sole, na Itália. O resultado é inédito para o Brasil na história da competição. O atleta ocupa o quarto lugar no ranking mundial da UCI (União Ciclística Internacional, na sigla em inglês).

Henrique Avancini foi o único competidor de fora da Europa a terminar a prova entre os 10 primeiros colocados. "Estou feliz. É uma realização e tanto. É especial para mim, especial para bike, especial para as coisas em que acredito e estou bem satisfeito tanto com o trabalho que venho fazendo quanto com a minha carreira".

Aos 29 anos e na melhor fase da carreira, ele refletiu sobre o caminho percorrido em sua trajetória profissional. "Eu vim bem de baixo. E olhando para os caras que estavam comigo ali no pódio (cinco primeiros colocados), ninguém veio de onde eu vim. São caras que venciam provas de nível mundial desde a categoria júnior. Minha jornada foi bastante árdua e ainda é, mas sempre bastante recompensadora", afirmou o carioca de Petrópolis.

Na etapa de Val di Sole, o brasileiro chegou a liderar por algum tempo na primeira volta. A perseguição dos concorrentes o fez cair para oitavo, antes de fazer uma corrida de recuperação.

"Apesar de eu ter largado na frente, o ritmo foi bastante controlado. Às vezes, ali é o melhor lugar para se estar em uma etapa de Copa do Mundo, especialmente na largada. Procurei fazer uma prova no meu ritmo. Foi um dia em que aprendi muito. Ainda tenho muito para digerir dessa prova e bastante para crescer", comemorou Henrique Avancini, que tinha como melhor marca o sexto lugar na etapa de Nové Mesto, na República Checa, em maio deste ano.

No próximo final de semana, o ciclista buscará por novos recordes na etapa de Vallnord, em Andorra. "Primeiro pódio, é isso aí. Passo a passo e não vamos parar por aqui não, vamos continuar trabalhando", projetou o carioca, que terminou a temporada de 2017 como quinto melhor ciclista do mundo na categoria. O objetivo é chegar ao Top 3.

No final do mês de julho, Henrique Avancini estará em São Paulo para disputar a etapa única do Campeonato Brasileiro de Cross Country. A prova será realizada no bairro de Parelheiros, na zona sul da capital paulista, entre os dias 20 e 22.