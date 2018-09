Henrique Avancini fica em quarto lugar no Mundial de Mountain Bike

Henrique Avancini conquistou mais um grande resultado neste sábado. O brasileiro ficou muito próximo de subir ao pódio ao terminar na quarta colocação no Mundial de Mountain Bike de Cross-Country Olímpico, em prova disputada em Lenzerheide, na Suíça. O resultado foi o mesmo alcançado no ano passado.

"Mais uma grande performance, repetindo a marca de 2017. Não consegui me livrar do pelotão perseguidor, que não estava muito preocupado em fazer a coisa andar para buscar uma medalha. Acabei jogando muita energia fora... No geral, um último capítulo de XCO dessa temporada, marcante para nós, que foi do começo ao fim com bons resultados. Foi um prazer largar como número 2 do ranking mundial, vestindo a camisa amarela!", disse Avancini.

O título do evento foi conquistado pelo suíço Nino Schurter, que venceu a competição pela sétima vez na sua carreira, sendo o quarto consecutivo. Ele foi seguido por Gerhard Kerschbaumer, da Itália, em segundo lugar, e Mathieu Van Der Poel, da Holanda, na terceira posição.

Além de Avancini, outros três brasileiros competiram neste sábado. Guilherme Muller foi o 42º colocado, Luiz Henrique Cocuzzi ficou na 61ª posição e José Gabriel Almeida garantiu o 78º lugar.