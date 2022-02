Equipe de Avancini aposta em novos talentos e foca em desenvolver o mountain bike feminino em 2022

A equipe do ciclista brasileiro Henrique Avancini anunciou nesta segunda-feira, dia 7, uma série de novidades para a temporada de 2022. As boas novas contam com a inclusão de cinco novos atletas para o time, cada de um Estado diferente, além de uma estrutura criada exclusivamente para desenvolver o mountain bike feminino brasileiro.

Desde 2020, a Caloi/Henrique Avancini Racing possui uma estrutura de alta performance em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No último ano, o local ganhou uma casa para abrigar e hospedar ciclistas. Catorze profissionais estão disponíveis aos atletas no local, incluindo treinador, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e mecânicos.

Natural de Curitiba, Luiza Souza, de 19 anos, é a caçula do projeto e vai disputar as provas na categoria sub-23. Apesar da pouca idade, a jovem ciclista acumula os títulos no CIMTB 2021, XCO 2021 Goiânia e do Ranking Brasileiro de Estrada 2019 na categoria Júnior. A paranaense comemorou a oportunidade e almeja a possibilidade de competir em alto nível neste ano.

"Espero poder aproveitar ao máximo essa chance de aprender com os melhores. Agora é trabalhar para fazer uma temporada consistente, tentando alcançar uma boa performance e poder iniciar uma disputa mais acirrada com a categoria Elite Feminina”, disse Luiza.

Outro talento pinçado pela equipe de Henrique Avancini é a paulistana Sabrina Oliveira, também de 19 anos. Assim como Luiza, a jovem também irá competir na categoria sub-23 e tem como cartão de visita os troféus do CIMTB Taubaté 2021 (Sub-23), CIMTB de Araxá e Petrópolis 2019 (Júnior) e Brasileiro de XCO 2017 (Juvenil).

“Chegar ao time Caloi/Henrique Avancini Racing é uma grande oportunidade de evoluir como pessoa e como atleta, e deixar, futuramente e com muita dedicação, uma marca brasileira no ciclismo XCO feminino. Meu grande objetivo é adquirir o máximo de experiência e resistência, e bater guidão com as melhores do Brasil.”

Ex-líder do ranking mundial da categoria Cross Country, Henrique Avancini comentou sobre o maior investimento no ciclismo feminino e explicou como pretende alavancar a modalidade no Brasil.

"Começamos um programa feminino mais aprofundado, mais dedicado, com um estudo mais minucioso do que podemos fazer para desenvolver mulheres e, foi com esse objetivo que trouxemos a Luiza e a Sabrina, junto com uma nova função de staff para se dedicarem a essas meninas", falou o ciclista. "O objetivo é desenvolver um programa feminino dentro do nosso projeto que possa realmente trazer um crescimento para categoria feminina. Traçamos um plano e estou bastante empolgado para ver quais resultados teremos a médio prazo”, explica Avancini.

A nova formação conta ainda com o novato Cainã Oliveira, de 20 anos, e os experientes, o mineiro Edson Rezende e o baiano Ulan Galinski, remanescentes do time. Para Avancini, além do desenvolvimento pessoal, o projeto está determinado em formar atletas que possam ter a possibilidade de serem campeões pelo Brasil.

"Nós mantivemos o Ulan Galinski e o Edson Rezende, que são os atletas que acredito que já tenham absorvido nosso método muito bem, então com esses dois é mais uma questão de desenvolvimento do que de formação. Nós acreditamos que os dois têm muito potencial, são atletas com potencial olímpico, então é isso que vamos buscar nas próximas temporadas com eles.“