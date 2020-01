Henrique Avancini remodela projeto para formar novos campeões no ciclismo

Principal nome do ciclismo brasileiro e vice-líder do ranking mundial, Henrique Avancini já é referência dentro das pistas - e pedala de forma célere para ser também fora delas. Nome certo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o atleta está à frente de um projeto para capacitar novos competidores de ponta no País. E, neste sábado, anunciou um projeto inovador na serra fluminense, que pretende igualar o Brasil aos principais países do mundo na preparação de ciclistas profissionais.

A Henrique Avancini Racing, como foi batizada, é uma estrutura montada em Petrópolis que contará com uma equipe de 17 profissionais de diferentes áreas, como educação física, fisioterapia, psicologia, nutrição, engenharia e mecânica. Eles auxiliarão na preparação de cinco atletas profissionais, três mais jovens (que compõem a Caloi Team) e dois em nível mais avançado (que fazem parte da Cannondale Brazil Racing - Avancini é atleta de nível global da empresa).

"O projeto iniciou em 2015 com o intuito de capacitar o atleta a ser um profissional, e aos poucos fomos agregando conhecimento", explicou Avancini. "Hoje temos uma série de preparações para as competições num nível bastante elevado."

As equipes da Caloi e da Cannondale já existiam, mas foram remodeladas e passaram a ter a mentoria de Henrique Avancini. Sempre centrado, ele não esconde a empolgação. "Minha missão de vida é desenvolver a cultura da bike no Brasil", afirmou o atleta, que em 2012 era o 105.° no ranking mundial e hoje é o segundo.

"O ciclismo mudou absurdamente como esporte, como indústria e como fator de transformação social", considerou Avancini.