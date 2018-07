Henrique Barbosa atinge índice olímpico nos 200m peito Henrique Barbosa é o décimo brasileiro a garantir vaga na natação dos Jogos Olímpicos de Londres, no ano que vem. O nadador do Flamengo nadou a final dos 200 metros peito do Campeonato Brasileiro Sênior nesta quarta-feira, no Parque Maria Lenk, no Rio, com o tempo de 2min09s82, o sétimo do mundo no ano. É a segunda vez que ele nadou abaixo do índice de 2min11s74. Mas a sua primeira marca, atingida no Troféu Maria Lenk, em maio, foi perdida depois de o nadador ser pego no antidoping. Advertido, ele ficou fora do Mundial de Xangai e do Pan de Guadalajara.