Henrique Dourado festeja nova atuação decisiva no Fluminense e mira ascensão

"Estou muito feliz por marcar meu segundo gol pelo Fluminense, ainda mais sendo de forma consecutiva, mas precisamos manter os pés no chão. Tudo isso ainda é pouco, mas é resultado de um trabalho duro que vamos desempenhando no dia a dia e a ajuda dos companheiros que lutaram bastante para manter esse ritmo bom nas partidas", disse.

O triunfo sobre o Santa Cruz foi o segundo consecutivo do Fluminense no Brasileirão, sendo que o time somou dez pontos nas últimas quatro rodadas. Com essa reação, o time ascendeu no torneio nacional e atingiu a oitava colocação, com 31 pontos. Henrique Dourado quer ampliar a boa fase para que o time lute efetivamente por uma vaga no G4.

"Estamos trabalhando para continuar marcando os gols e ajudar o Fluminense a conquistar os objetivos na competição. Ainda falta muita coisa, mas estamos no caminho certo. Vamos pensar jogo a jogo e assim ir andando em frente. Temos tudo para subir ainda mais", afirmou.

O elenco do Fluminense vai se reapresentar na próxima quarta-feira, às 15 horas, nas Laranjeiras, para iniciar a preparação para o duelo com o líder Palmeiras, domingo, às 16h, no Mané Garrincha, pela 22ª rodada do Brasileirão.