Henrique faz cirurgia no púbis Depois de Edu Dracena ser submetido cirurgia no joelho esquerdo) e do lateral Léo fazer uma artroscopia no joelho direito, o volante Henrique foi submetido ontem, em São Paulo, a uma cirurgia para eliminar um problema crônico no púbis. "Após um tratamento conservador, Henrique deixou de sentir dores, mas o problema voltou e, por isso, optamos pela cirurgia", disse Maurício Zenaide, médico do Santos.