Henrique garante que Flu já assimilou queda na Taça Rio e foca na Copa do Brasil

O zagueiro Henrique, capitão do Fluminense, garantiu que a eliminação na Taça Rio já foi superada e que o foco do grupo agora está no Goiás, próximo adversário da equipe na Copa do Brasil - pela quarta fase da competição -, nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

"Viramos a chave de novo e a gente já começa a se preparar para o Goiás. Temos um jogo decisivo na quinta-feira e estamos com o pensamento voltado para essas partidas da Copa do Brasil. Serão dois jogos em sequência e vamos ter mais tempo para treinar", destacou o jogador.

Henrique elogiou a postura do time no clássico deste domingo contra o Botafogo, no Engenhão, apesar da derrota por 3 a 1, que impediu a equipe de avançar à final da Taça Rio.

"É claro que a gente queria buscar o título da Taça Rio, mas o que vale é que estamos classificados para a fase final do Estadual. A equipe está de parabéns pelo que mostrou dentro de campo, pela luta. Temos alguns detalhes para acertar e teremos essa semana para isso", enalteceu o zagueiro.

O Fluminense treina nesta terça-feira, às 10 horas, no seu CT, na primeira atividade preparatória para o confronto contra os goianos pela Copa do Brasil - o time carioca foi campeão do torneio em 2007.