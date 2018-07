Henrique, meia, diz que é polivalente

Sétimo reforço contratado pelo Santos após a conquista do bicampeonato paulista, ele teve 80% dos direitos comprados do Banco BMG por 4 milhões (R$ 9 milhões) - os outros 20% são do clube mineiro - e assinou contrato por quatro anos.

"No Cruzeiro joguei de primeiro e segundo volante, zagueiro e lateral. É claro que algumas não são as posições da gente, mas se for preciso ajudar, estarei sempre à disposição", afirmou.

O jogo-treino de ontem contra o time sub-17 marcou o retorno de Neymar, depois da disputa da Copa América. O craque vai participar do sorteio das Eliminatórias da Copa de 2014, sábado, no Rio, mas está confirmado contra o Atlético-PR, domingo - um jatinho alugado o levará até Curitiba.