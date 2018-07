Henrique, o novo xerifão, chega hoje A defesa do Palmeiras se firma como uma das melhores do País desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. O que já é bom ficará ainda melhor a partir de hoje, às 12 horas, quando o clube vai apresentar seu novo xerifão: Henrique, de 24 anos, volta ao clube emprestado pelo Barcelona até o fim de junho de 2012.