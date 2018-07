Henrique Rodrigues bate Thiago Pereira Henrique Rodrigues surpreendeu na prova dos 200m medley e superou duas vezes Thiago Pereira ontem, o penúltimo dia de competição do Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro. O atleta do Pinheiros conseguiu índice para o Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, em julho, assim como Thiago, e ficou com o primeiro lugar na prova - o evento faz parte do Campeonato Brasileiro de Natação.