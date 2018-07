Henrique Rodrigues vence os 200m medley em torneio na Itália

Henrique venceu a prova com o tempo de 1min59s60, superando o sueco Simon Sjoedin (2min01s02) e o italiano Davide Cova (2min01s16), respectivamente medalhistas de prata e bronze. O brasileiro ainda participou da final B dos 100m borboleta, ficando em quarto.

Na temporada europeia, Henrique venceu o Cittá di Roma, também na capital italiana, e foi quarto colocado da etapa de Canet, na França, do Mare Nostrum. Nesta competição, foi superado apenas pelos três primeiros do ranking mundial: os japoneses Kosuke Hagino e Hisayoshi Sato e o norte-americano Ryan Lochte. O brasileiro é o 15.º do ranking mundial, mas forte candidato a final no Mundial de Kazan, em agosto.

MANAUDOU - A grande expectativa para o Sette Colli era a participação do francês Florent Manaudou, que voltou a nadar os 100 metros livre em piscina longa após quase um ano. Ele foi o segundo das eliminatórias, com 49s64, marca alta para o atual homem mais rápido do mundo, e optou por não nadar a final.