Henrique sofre com rejeição e quer sair

Como se não bastasse a dificuldade para contratar reforços, o Palmeiras está próximo de perder um de seus principais jogadores. O zagueiro Henrique está chateado com a diretoria, que demonstra indiferença com ele, e por isso negocia com o Grêmio.

Henrique é jogador do Barcelona e está emprestado ao Palmeiras até o meio do ano. Embora existam vários clubes do Brasil interessados em seu futebol, a diretoria alviverde dá de ombros para a situação. "A prioridade é do Palmeiras, mas ficam enrolando e dizem que só vão falar de comprá-lo no final do contrato. Se eles não tiverem dinheiro na época, o jogador fica chupando o dedo", ironizou o empresário Marcos Malaquias.

Os espanhóis, donos dos direitos federativos, não querem mais ficar com o zagueiro e, por isso, aceitam vendê-lo por 2 milhões (R$ 4,8 milhões), que podem ser pagos em quatro parcelas anuais de 500 mil. Mesmo assim, o Palmeiras não se interessa pelo negócio. "A diretoria diz que tem outras prioridades agora", afirmou Malaquias, insatisfeito.

Ontem, o empresário se reuniu com o zagueiro para decidir o que fazer. Henrique está chateado por ter acabado o ano como reserva e disse que iria conversar com Felipão para saber se a situação mudaria em 2012. Mas com o interesse do Grêmio, o jogador parece decidido a deixar o Palmeiras. Ele está assustado com as confusões que acontecem no clube e preocupado com a falta de reforços.

Contratação. O Palmeiras deve anunciar o substituto de Henrique. Trata-se do zagueiro paraguaio Adalberto Román, do River Plate-ARG. O jogador, de 24 anos, atuou pelo time argentino na campanha em que a equipe foi rebaixada no nacional. /D.B.