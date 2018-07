Herança da máfia

Em formas eletrônicas, as loterias são hoje uma nova ameaça. Foram as apostas clandestinas as responsáveis pela manipulação de resultados de 2005, que poderia ter levado à prisão o árbitro Edílson Pereira de Carvalho.

Ainda hoje, árbitros são recepcionados nos estádios aos gritos de "Edílson''. Na alma do juiz honesto, o coro dói mais do que o de f.d.p.

No espírito de muitos torcedores mantém-se a ideia de os árbitros participarem de um imenso sistema de manipulação para beneficiar este ou prejudicar aquele clube. "A ideia geral é sempre de que o primeiro colocado está sendo beneficiado", disse o meia Deco, do Fluminense, na quarta-feira.

Num país com três escândalos de arbitragem nos últimos trinta anos (a máfia da loteria, o 1-0-0 de Alberto Dualib e o caso Edílson) não cabe pôr a mão no fogo. Também não é o caso de atirar todos na fogueira, deixar todos sob suspeita.

A melhor definição sobre arbitragem no Brasil saiu da boca de Armando Marques, o diretor de arbitragem demitido na esteira do escândalo Edílson, em 2005: "Os árbitros mudaram muito. Hoje, eles são péssimos, mas são honestos!" É provável que nem todos sejam, mas isso não indica a obrigação de jogar a maioria na vala da desonestidade.

No Brasil, hoje em dia... Há duas expressões frequentemente utilizadas que confundem mais do que esclarecem. Um deles é... "Hoje em dia..." José de Assis Aragão era um dos mais respeitados árbitros do País e foi escalado para a final do Brasileiro de 1980, entre Flamengo e Atlético-MG. Passou a ser chamado de AraMengo pela torcida do Atlético, por supostamente roubar o Galo na decisão.

Em Minas, havia Alcebíades Magalhães Dias, folclórico juiz conhecido por "Cidinho Bola Nossa". Conta-se que as jogadas que batiam nos adversários do Atlético e saíam em lateral para o Galo, Cidinho apontava: "É nossa!"

O outro chavão usado com frequência é... "No Brasil!"

A reclamação sobre arbitragem é quase igual na Espanha. Nos anos 60, os barcelonistas questionavam o benefício ao Real Madrid, o clube do ditador Francisco Franco. Hoje, Mourinho e os madrilistas contestam as decisões arbitrais a favor do Barcelona.

O livro espanhol Cuando nunca Perdíamos contém 15 crônicas sobre momentos de glória e decepção de torcedores do Barça.

Nele, o jornalista Juan Bonilla fala sobre sua infância e da relação de seu pai com a loteria esportiva espanhola: "Meu pai era rancoroso. Nunca se esquecia dos nomes dos árbitros que nos impediam de sair da pobreza!", escreve.

Se tiver de pôr a mão no fogo, cravar sobre a honestidade de um árbitro, pode apostar triplo. Mas se tiver dúvida se a maior parte dos erros acontece por ruindade ou desonestidade, é mais justo cravar coluna 1.