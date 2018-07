Hernanes marca aos 46 do segundo tempo e garante empate à Inter

Hernanes mostrou neste domingo que é possível marcar golaços de cabeça. Aos 46 minutos do segundo tempo, o lateral Dodô, hoje da seleção brasileira, cruzou e o meia subiu muito alto, virou a cabeça com precisão e fez o gol de empate da Inter de Milão contra o Napoli, por 2 a 2, em Milão, pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

O final do jogo foi bastante emocionante. O Napoli só conseguiu abrir o placar aos 34 minutos do segundo tempo, com o espanhol Callejón. Três minutos depois, Guarin fez pela Inter de Milão e deixou tudo igual.

Aproveitando ótimo lançamento de David López, Callejón fez o segundo dele, aos 45 minutos, no lance que poderia garantir a vitória ao Napoli. Mas ainda havia tempo para Hernanes deixar o dele. Antes do apito final, a Inter ainda teve ótima chance com Guarín, no último lance do jogo.

De qualquer forma, o empate é ruim para a Inter de Milão, que tem apenas nove pontos, no meio da tabela, em nono lugar. O Napoli fica um pouco à frente, com 11, na sétima colocação. A última equipe do G3 é a Sampdoria, com 15.