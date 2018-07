Hernanes se recupera de pancada na cabeça O meia Hernanes teve alta ontem do hospital onde foi internado em Roma, na última terça, depois de ter sofrido uma forte pancada na cabeça ao se chocar com um adversário na vitória da Lazio por 2 a 1 sobre a Juventus, que levou o time do brasileiro à final da Copa da Itália. O jogador garantiu estar recuperado do susto. "Não me lembro de nada após o choque. Eu só comecei a recuperar a consciência realmente na ambulância, mas não sabia exatamente o que havia acontecido. Mas estou pronto para outra. Se depender só da minha vontade, até jogo no fim de semana."