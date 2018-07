Herói do título corintiano, Antonio Carlos nega mágoa com ex-clube

SÃO PAULO - O herói da conquista do oitavo título do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior não havia marcado nenhum gol no torneio e passou pelas categorias de base do Fluminense. Autor dos gols da equipe na vitória por 2 a 1 na decisão, disputada nesta quarta-feira no Estádio do Pacaembu, o zagueiro Antonio Carlos garantiu não guardar qualquer mágoa do ex-clube e comemorou a conquista.

"Não tenho nada contra eles, esse foi um grande jogo e quero parabenizar o Fluminense. Quero parabenizar a todos", disse Antônio Carlos, que marcou os gols do triunfo, de virada, aos 20 e aos 43 minutos do segundo tempo, e caiu no campo após o encerramento da partida com o nariz sangrando, por conta de uma cotovelada.

O zagueiro minimizou o lance e preferiu comemorar a conquista do título da Copa São Paulo pelo Corinthians, garantida com os gols marcados por ele de cabeça, ambos após cobranças de escanteio, que selaram a campanha perfeita do time, com oito vitórias em oito partidas disputadas.

"Tomei uma cotovelada no fim do jogo. Foi sem querer. O Corinthians é isso aí, saí sangrando, mas tem que ganhar. Estou muito feliz, estava falando desde o começo que ia fazer esse gol, guardei para a final. É um sonho. Desde pequeno queria ser campeão da Copa São Paulo", afirmou.