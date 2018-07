Herói do título foi dispensado pelo Fluminense

Um herói surpreendente. Assim pode ser considerado o zagueiro Antônio Carlos, autor dos gols do Corinthians na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Fluminense, ontem de manhã, no Pacaembu, dando ao time alvinegro a 8.ª conquista da Copa São Paulo Júnior.

Antes da partida, o garoto era apenas "mais um" atleta que, apesar da liderança, tinha como ponto fraco a dificuldade em fazer gols.

O melhor é que o tabu acabou justamente contra o clube que, há cinco anos, o liberou por deficiência técnica. Antônio Carlos jogou no Fluminense dos 9 aos 14 anos até ser dispensado do infantil. Sem clube, o zagueiro carioca de 1,91m - fará 19 anos no dia 7 de março - foi para o Audax-RJ e, de lá, mandado para a filial do clube em São Paulo. Desde o ano passado está no Corinthians.

O herói alvinegro nega sentimento de vingança, mas não esconde a chateação. "Prefiro não lembrar muito da passagem pelo Fluminense. Eu fui dispensado. O que sei é que hoje eu sou um carioca misturado com paulista. Saí para brilhar no Corinthians", disse.

Se no Fluminense ele foi descartado, no Corinthians não só se tornou titular absoluto como capitão da equipe e exemplo para o técnico Narciso. "Ele é um líder desde que chegou. Esses gols são prêmio por tudo que ele nos ajuda dentro e fora de campo. Além de ser um menino fantástico, é um grande profissional", disse o treinador.

O curioso é que, até antes da partida, Antônio Carlos era motivo de piada entre os companheiros por não conseguir fazer gol nem em treinos.

Por isso, a emoção foi ainda maior ao empatar e virar a partida. "Nos treinos ele não faz gol de jeito nenhum. Eu mesmo tiro sarro dele. Ele tenta com o pé ou com a cabeça e nada. Aí, ele chega na final e faz dois gols. Só no Corinthians acontecem essas coisas", disse o goleiro Matheus Caldeira.

Tímido, Antônio Carlos admite não se dar muito bem com o gol e que, por isso, virou zagueiro. Ontem, porém, deixou de lado a modéstia e disse ter sonhado que faria a diferença.

"Eu falei para o Narciso que iria marcar um gol na final e que seríamos campeões", contou emocionado ao final da partida.

Prova de que a badalação passava longe dele é que Tite já havia chamado para o time profissional o seu companheiro de zaga, Marquinhos. "Sei que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas estou preparado para ganhar uma oportunidade."