Herói do título perde o sono e vive dia de celebridade

RIO

O atacante Emerson ficou triste ao saber, por um momento, que perderia a reta final do Campeonato Brasileiro por causa de grave lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no clássico com o Botafogo, em outubro. Em vez de se abater, resolveu dobrar a dose de esforço para contrariar a previsão dos médicos do clube. Fez três sessões por dia de tratamento e tomou, ao todo, oito injeções anestésicas no local para disputar as duas últimas rodadas. Tanta dedicação, no melhor estilo "guerreiro tricolor", resultou em feito histórico.

Foi com o tornozelo machucado que Emerson empurrou a bola para a rede do Guarani, domingo, no Engenhão, e fez o gol da conquista do Fluminense depois de 26 anos sem vencer o Brasileirão. "O gol do título foi em cima da lesão. É até difícil explicar", disse, emocionado.

Ele atendeu a imprensa, ontem à tarde, numa praça bem arborizada dentro do condomínio em que reside na Barra da Tijuca, zona oeste. Estava de chinelo, bermuda, com uma camisa que fazia referência ao título e com o rosto de sono. Afinal, virou a madrugada comemorando e relembrando a sua façanha e a do time.

"Saí para festejar, voltei tarde para casa e ainda fiquei conversando com os amigos. Não consegui dormir", comentou, observado de longe por alguns tricolores ávidos por autógrafos e fotos. "Na semana passada, falei para o Emerson: "Se não fizer gol, nem volte para o condomínio"", contou Wellington Rebeque, convicto de que seu recado, em tom de brincadeira, funcionou.

Ele trabalha reformando casas e aproveitou o descanso do almoço para agradecer ao atacante "por tudo". "Tenho boné, cueca, camisa e short do Flu. Já estou feliz se morrer." Até 2009, Emerson era desconhecido no Brasil. Revelado pelo São Paulo, ele deixou o País para jogar no Japão. Passou pelo futebol francês - atuou no Rennes -, mas fez sucesso no mundo árabe.

Lá, fez fama e fortuna. Mas sentia que faltava algo especial em sua carreira. No ano passado, então, abriu mão de dinheiro para defender o Flamengo. Agregador e bem-humorado, ganhou o apelido de "Sheik" pela passagem no Oriente Médio.

Deixou a Gávea no meio da temporada passada por causa de uma "proposta irrecusável" do Al Ain, dos Emirados Árabes, mas se considera campeão brasileiro de 2009. Agora, aos 32 anos, conquistou o bicampeonato, desta vez pelo Fluminense. "Se a torcida tricolor ainda não me ama, está perto disso. É preciso mais tempo (para conquistá-la de vez)", comentou. "O carinho só vai continuar se houver dedicação no ano que vem." Humilde, dispensa o rótulo de herói do título e não se vê na galeria dos grandes craques tricolores. "Estou longe de ser o rei do Rio. Sou apenas um cara trabalhador e comprometido com meu sonho."

Tempos atrás, ao ver um jogador marcar um gol decisivo e chorar, não entendia aquele comportamento. Hoje, já compreende bem. No domingo, ele não viu seu gol direito. A bola passou por entre as pernas do zagueiro e do goleiro do Guarani e estufou a rede. Naquele instante, só pensou em correr. Sem direção e sem destino. "Imaginei as pessoas vibrando em suas casas e me emocionei", contou. "Nem acredito ainda no gol que fiz."