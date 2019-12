Herói em vitória, atacante Evanilson não sabe se fica no Fluminense em 2020

Pela primeira vez como titular e herói da vitória, deste domingo, do Fluminense sobre o Corinthians por 2 a 1, em São Paulo, o atacante Evanilson despistou sobre o futuro no clube do Rio de Janeiro. O jovem de apenas 20 anos fez os dois gols, sendo o último um golaço.

Evanilson tem contrato apenas até fevereiro de 2020 e, segundo ele, o clube já vem conversando com seu empresário sobre uma possível renovação. O jovem não garantiu a sua permanência, mas comemorou os gols, que o ajudam. "Vamos ver. Acabou agora o campeonato. Vou ver com meu empresário. Vamos sentar com a diretoria do Fluminense e resolver a melhor situação para mim. Viemos negociando faz tempo. Estamos vendo o que é melhor. Esses gols ajudam bastante. Estou esperando para ver o que vai acontecer", disse.

Com o contrato encerrando em fevereiro, Evanilson já pode assinar pré-contrato com outro clube. Porém, dá prioridade ao Fluminense, clube em que quer atuar no ano que vem. "Eu quero muito ficar. É um clube que abriu portas pra mim. Estou muito feliz e quero muito ficar", completou.

Com o resultado, o time do Rio de Janeiro chegou aos 46 pontos e garantiu vaga na Copa Sul-Americana de 2020. Para o experiente meia Nenê, o objetivo foi atingido apesar dos problemas enfrentados durante a competição. "Nós vivemos momentos difíceis, tanto dentro como fora de campo. Em muitos jogos nós fomos bem, porém, não tivemos sorte. Acho que chegamos onde muitos não esperavam, que foi alcançar uma vaga na Copa Sul-Americana, além de livrar o time do rebaixamento, que era o primeiro objetivo. Acho que cumprimos a nossa meta", afirmou.