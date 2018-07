Heroína do jogo, Sassá dedica atuação ao pai Apesar da atuação impecável e decisiva para a vitória do Brasil sobre o Japão, a ponta Sassá foi modesta. Falou mais do poder de reação do grupo num momento adverso que do fato de ter mudado o espírito do time. "Revertemos uma situação que a gente não estava esperando. Eu fui feliz ao entrar em um momento importante do jogo, mas toda equipe está de parabéns", resumiu.