Heróis desfilam em trio elétrico hoje

A chegada da delegação do Corinthians vai parar a cidade de São Paulo. A partir do meio-dia, os jogadores vão desfilar em um trio elétrico, com a presença do cantor Thiaguinho, por alguns pontos do centro da cidade em direção ao Centro de Treinamento, na Rodovia Ayrton Senna, local final da festa.

O ponto de partida será na avenida Tiradentes, nas proximidades do metrô. A partir daí, os heróis do bicampeonato mundial vão desfilar na avenida Santos Dumont e as praças Campos de Bagatelle e Heróis da FEB, na zona norte. Em seguida, retornam em direção à avenida Cruzeiro do Sul e entram na Marginal Tietê, rumo ao Centro de Treinamento, no Parque Ecológico.

Thiaguinho vai acompanhar o elenco em função da amizade que possui com alguns jogadores do elenco, principalmente Emerson. Na comemoração do título mundial, ainda no gramado de Yokohoma, os corintianos cantaram a música "Amizade é tudo", do cantor de pagode.

Antes do contato com os torcedores, os jogadores vão se encontrar com o prefeito, Gilberto Kassab, pela manhã, logo após o desembarque, marcado para as 7h, em Guarulhos. O desembarque será feito pela Base Aérea de Cumbica - os torcedores não terão contato com o elenco.

Toda a operação foi planejada por vários órgãos, como as polícias Militar, Rodoviária e Federal, a Receita Federal e a prefeitura de Guarulhos, por meio da Guarda Municipal. O planejamento pretende evitar os tumultos verificados no dia 3, na ida do Corinthians para o Japão, quando 15 mil torcedores provocaram grande confusão.

Plano B. Esse não foi o trajeto ideal programado pela diretoria corintiana. A primeira opção era uma carreata, com um trio elétrico desde o aeroporto até o Anhembi. O projeto foi vetado pela Polícia Militar e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que temiam congestionamentos e tumultos no trajeto de cerca de 18 quilômetros.

O trajeto é semelhante àquele realizado pela seleção brasileira feminina de vôlei, em agosto, depois da conquista do ouro nos Jogos de Londres. A diferença é que as meninas se dirigiram para a região central da cidade.

"Inicialmente, nós iríamos até a Ponte da Vila Maria em um carro dos Bombeiros e de lá partiríamos para o Anhembi, mas me passaram que ele não teria sido liberado", afirmou o presidente do Corinthians, Mário Gobbi, durante a escala, que a equipe fez em Frankfurt, na manhã de hoje.