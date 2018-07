Heróis vão desfilar em trio elétrico pela cidade

A chegada da delegação do Corinthians vai parar a cidade de São Paulo. A partir do meio-dia, os jogadores vão desfilar em um trio elétrico, com a presença do cantor Thiaguinho, por alguns pontos do centro da cidade e em direção ao Centro de Treinamento, na Rodovia Ayrton Senna, local final da festa.

O ponto de partida será na avenida Tiradentes, nas proximidades do metrô. A partir daí, os heróis do bicampeonato mundial vão desfilar na avenida Santos Dumont, praça Heróis da FEB, na zona norte. Daí, retornam em direção à avenida Cruzeiro do Sul e entram na Marginal Tietê, rumo ao CT. Durante o período da manhã - o desembarque em Cumbica será às 7h -, os jogadores vão se encontrar com o prefeito, Gilberto Kassab.

Esse não foi o trajeto ideal programado pela diretoria corintiana. A primeira opção era promover uma carreata, com um trio elétrico, desde o aeroporto até o Anhembi. O projeto foi vetado pela Polícia Militar e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que temiam congestionamentos e tumultos no trajeto de cerca de 18 quilômetros.

Os torcedores também não terão contato com os jogadores no aeroporto. O desembarque será feito pela Base Aérea de Cumbica, distante do saguão.

A operação foi planejada por vários órgãos responsáveis pela segurança no aeroporto, como as polícias Militar, Rodoviária e Federal, a Receita Federal e a prefeitura de Guarulhos, por meio da Guarda Municipal. O planejamento pretende evitar os tumultos verificados no dia 3, na ida para o Japão, quando 15 mil torcedores provocaram grande tumulto em Cumbica.