Hertha bate Schalke em duelo pelo 3º lugar do Alemão e abre 4 pontos sobre rival

Desta forma, a equipe também se viu mais próxima de conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, que é garantida aos três primeiros colocados do Alemão. Já o quarto colocado tem de disputar uma fase qualificatória para o estágio de grupos da competição continental.

Apoiado em peso pela sua torcida, o Hertha Berlin abriu o placar do confronto desta sexta com um gol de Vedad Ibisevic, que completou uma rápida troca de passes com um chute no canto esquerdo baixo do goleiro adversário, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Já o segundo gol saiu aos 20 da etapa final. Niklas Stark recebeu escanteio batido pela direita a cabeceou no canto direito alto do goleiro do Schalke para selar o placar final da partida que abriu esta 26ª rodada do Alemão.

Derrotado, o Schalke 04 buscará a reabilitação no jogo que abrirá a 30ª rodada do Alemão, em casa, contra o Borussia Mönchengladbach, na próxima sexta-feira. Já o Hertha atuará diante do Ingolstadt, novamente em seus domínios.

ESPANHOL - Em outro duelo isolado de uma competição doméstica realizado nesta sexta-feira no futebol europeu, o Málaga venceu o Sporting Gijón por 1 a 0, em casa, no confronto que abriu a 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado levou a equipe vencedora aos 36 pontos na oitava posição do torneio, enquanto o Sporting Gijón se complicou ainda mais em sua luta contra o rebaixamento. O time estacionou nos 24 pontos e segue na penúltima posição da tabela, à frente apenas do Levante, que tem 21 e atuará contra o Valencia neste sábado, em casa.

O único gol do Málaga na vitória desta sexta-feira foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo, com Juanpi balançando as redes. Após este triunfo, a equipe só voltará a jogar novamente pelo Espanhol no próximo dia 19, quando encara o Betis, em Sevilha. No mesmo dia, o Sporting Gijón desafiará o favoritismo do vice-líder Atlético de Madrid, com a vantagem de desta vez atuar em casa.