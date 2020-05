Hertha Berlin anuncia Lehmann no lugar de Klinsmann em conselho de supervisão

O Hertha Berlin anunciou neste domingo que o ex-goleiro Jens Lehmann vai ocupar o lugar que pertencia a Jürgen Klinsmann no conselho de supervisão do clube alemão. Klinsmann vinha exercendo função no órgão apesar de ter deixado o cargo de treinador do time em fevereiro.

Para o seu lugar, o clube escolheu Lehmann, que também teve passagens pela seleção do país. "Com muita alegria, aceito a oferta feita por Lars Windhorst para ajudar o Hertha Berlin a continuar o seu crescimento", declarou o ex-goleiro, em referência a um dos maiores investidores recentes do clube. "Encaro este como um dos projetos mais interessantes no futebol atualmente."

Como jogador, Lehmann defendeu o Schalke, Borussia Dortmund e Stuttgart em seu país. Fora, atuou pelo Milan e pelo Arsenal, em duas passagens. Além disso, representou a seleção da Alemanha por dez anos, com direito a disputa de uma Copa do Mundo, em 2006. Na época, por coincidência, foi comandado pelo técnico Klinsmann.

O treinador, que defendeu o Hertha por apenas nove jogos, deixou também o conselho após entrar em atrito com Windhorst, que investiu US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) no clube no ano passado. O investidor tem o direito de eleger dois integrantes do conselho por ser dono de 49,9% das ações do clube.

A temporada do Hertha até agora não tem sido das mais elogiadas. Ocupa apenas o 13º lugar, com 28 pontos, longe da zona de classificação para as competições europeias. O time começou a temporada sob o comando de Ante Covic, substituído por Klinsmann no fim de novembro de 2019.

Alexander Nouri foi o substituto do treinador alemão. Mas durou ainda menos tempo que o antecessor. No início de abril, o Hertha anunciou Bruno Labbadia como seu novo treinador, sendo o quarto somente nesta temporada.

Como o campeonato foi paralisado em março, Labbadia ainda não teve a chance de estrear. Por enquanto, lidera a preparação do grupo para a retomada dos treinos nesta semana. O Campeonato Alemão será retomado no próximo sábado.