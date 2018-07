Hertha Berlin ganha do Eintracht Frankfurt e rouba o quinto lugar no Alemão

O Hertha Berlin derrotou o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 neste sábado, em casa, e roubou a quinta colocação do adversário no Campeonato Alemão. Com o triunfo, o time anfitrião foi a 37 pontos, dois a mais do que os visitantes, que caíram para a sexta posição na tabela.

Depois de um primeiro tempo sem gols, a equipe da casa saiu na frente com Vedad Ibisevic, aos sete minutos da etapa final. O Eintracht ainda ficou com um a menos após a expulsão de Seferovic, aos 33. O Hertha se aproveitou da vantagem de atuar com um a mais e matou a partida em um rápido contra-ataque. Darida marcou o segundo e garantiu o importante triunfo.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Alemão no domingo da semana que vem. O Hertha Berlin tentará manterá o embalo contra o Hamburgo, fora de casa. O Eintracht buscará a reação em duelo contra o Freiburg, em casa.

O Bayern de Munique, que atropelou o Hamburgo neste sábado com uma goleada por 8 a 0, lidera a competição com 53 pontos, cinco à frente do RB Leipzig, o segundo colocado. Na próxima rodada, no sábado, visitará o Colônia.