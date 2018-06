Higuaín rebate críticas após perder pênalti: 'É fácil falar do sofá de casa'

Um dia depois de desperdiçar um pênalti no jogo em que a Juventus empatou por 2 a 2 com o Tottenham, na última terça-feira, em Turim, pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, Gonzalo Higuaín rebateu nesta quarta as críticas que recebeu pelo erro cometido no final do primeiro tempo do duelo, quando o seu time vencia por 2 a 1.

Antes disso, o atacante argentino abriu o placar para a equipe italiana e depois os mandantes ampliaram para 2 a 0, antes de Harry Kane descontar para a equipe inglesa ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Christian Eriksen, cobrando falta, garantiu o empate aos visitantes.

"Bom dia. Que fácil é falar depois do jogo da sala de casa. Até o 2 a 0 era tudo perfeito, depois do 2 a 2 mudam todas as opiniões. A nós nos interessa e vamos a Londres para classificar", escreveu o atleta em sua conta na rede social Instagram, para depois completar: "Um abraço a todos aqueles querem bem a Juventus".

Por ter marcado dois gols fora de casa, o Tottenham poderá avançar às quartas de final com empates por 0 a 0 ou 1 a 1 na partida de volta marcada para o dia 7 de março, no estádio de Wembley, em Londres, tendo em vista o maior peso que as bolas na rede como visitante têm para efeito de desempate. Desta forma, o time italiano terá de buscar a vitória para seguir vivo na competição continental.